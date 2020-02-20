Генпрокуратура призвала казахстанцев воздержаться от участия в незаконных публичных акциях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Генерального прокурора Республики Казахстан Булат Дембаев обратился к казахстанцам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт надзорного органа.

В соответствии со статьей 32 Конституции граждане Республики Казахстан вправе мирно и без оружия собираться, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование. Пользование этим правом может ограничиваться законом в интересах государственной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья, защиты прав и свобод других лиц.

Аналогичное положение закреплено в статье 21 Международного пакта о гражданских и политических правах.

С учетом этого в Казахстане порядок организации и проведения мирных собраний регламентирован Законом Республики Казахстан «О порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций».

Несмотря на разъяснения Генеральной прокуратуры, в социальных сетях отдельные лица, в том числе из-за рубежа, а также сторонники запрещенной экстремистской организации «Демократичный выбор Казахстана» («ДВК»), продолжают призывать население страны к участию в незаконных митингах.

Обращаем внимание, что ввиду публичных призывов М. Аблязова к насильственному свержению и захвату власти, разжиганию социальной розни, судом организация «ДВК» признана экстремисткой с запрещением деятельности на всей территории Казахстана (решение Есильского районного суда столицы от 13.03.2018 г.).

Тем самым экстремистская организация «ДВК» не является мирной организацией.

Любое участие в его деятельности влечет уголовную ответственность в соответствии со статьями 258 (финансирование экстремистской деятельности и иное пособничество экстремизму) и 405 (участие в деятельности организации, в отношении которой имеется решение суда о запрете ее деятельности в связи с осуществлением экстремизма) Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Кроме того, до получения разрешения на проведение массового мероприятия его организатор, а также иные лица не вправе объявлять в средствах массовой информации, Интернете или иных информационных сетях о дате, месте и времени его проведения. Также они не вправе изготавливать и распространять с этой целью листовки, плакаты и иные подобные материалы.

Нарушение данных положений влечет ответственность организатора по части третьей статьи 488 Кодекса об административных правонарушениях.

Иными словами, за нарушение организации и проведения незаконных акций на 22 февраля 2020 года будут приниматься меры административного воздействия (статья 488 Кодекса об административных правонарушениях – нарушение законодательства РК о порядке организации и проведения мирных собраний).

Если эти действия будут сопровождаться причинением существенного вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества или государства, то виновные лица уже будут нести уголовную ответственность (статья 400 Уголовного кодекса – организация либо участие в несанкционированной акции, если они причинили существенный ущерб).

Также разъясняем, что Законом Республики Казахстан от 26 ноября 2019 года №273-VІ ЗРК в Кодексе об административных правонарушениях с декабря 2019 года введена ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в незаконные публичные акции, а равно его использование в формах выражения общественных, групповых или личных интересов и протеста.

За данное правонарушение предусмотрен штраф в размере 100 месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до 10 суток по части второй статьи 128 Кодекса об административных правонарушениях.

В этой связи действия любого лица по организации или участию в несанкционированном публичном мероприятии будут пресекаться правоохранительными органами с принятием предусмотренных законом мер ответственности.

Генеральная прокуратура призывает граждан не поддаваться на провокации, неукоснительно соблюдать действующее законодательство и воздержаться от участия в незаконных публичных акциях.