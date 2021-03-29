Генпрокуратура предоставила новые сведения о законности раздела земельного участка КазНУ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Генеральная прокуратура РК предоставила новые сведения о законности раздела земельного участка Казахского национального университета имени аль-Фараби, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Генеральной прокуратурой рассмотрен ваш депутатский запрос о законности раздела земельного участка Казахского национального университета имени аль-Фараби. Установлено, что 30 января 2012 года постановлением акимата города Алматы университету предоставлено право постоянного землепользования на участок площадью 73,26 га. 2 октября 2017 года акиматом города принято постановление о корректировке границ указанного участка, которым его площадь уменьшена на 1,8 га. Уменьшенная часть участка перешла в ведение ТОО «Omirex» - 0,74 га, коммунальных служб (ГКП «Алматы су», ТОО «Алматинские тепловые сети», АО «Казпочта», АО «Казахтелеком») - 0,56 га и Мустафаева Ш.А. - 0,52 га. Справочно: земельная доля Ш.А. Мустафаева возникла в результате приобретения на публичных торгах производственных помещений университета. Законность отчуждения этих помещений, принадлежащих Ш.А. Мустафаеву, подтверждаются заключением комиссии территориального Комитета государственного имущества и приватизации города Алматы от 12 ноября 1999 года и решением Бостандыкского районного суда города Алматы от 13 декабря 2000 года», - отмечено в ответе и.о. генерального прокурора РК Берика Асылова на запрос группы депутатов Мажилиса.

Однако, как сообщили в главном надзорном органе страны, в нарушение статей 48 и 82 Земельного кодекса акиматом города Алматы земли (два участка общей площадью 0,74 га) ТОО «Omirex» предоставлены без проведения торгов и до прекращения на них права землепользования университета. Учитывая, что полномочия по правовой оценке выявленным нарушениям относятся к Комитету по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства, 19 марта 2021 года прокуратурой города Алматы в его адрес направлено письмо об организации соответствующей проверки.

«Относительно проверок в деятельности высших учебных заведений республики на предмет соблюдения земельного законодательства сообщаем следующее. 2 ИС «Қадағалау» 20171213 Согласно пункту 6 статьи 6 Закона «О прокуратуре» при осуществлении надзора органы прокуратуры не должны подменять функции иных государственных органов. В свою очередь прокурор вправе поручить проверку уполномоченному государственному органу в отношении конкретного субъекта и по конкретным фактам причинения вреда законным интересам государства (статья 7 Закона РК «О прокуратуре» и статья 144 Предпринимательского кодекса). В этой связи вопросы об инициировании проверок будут рассмотрены при поступлении в органы прокуратуры сведений о конкретных фактах нарушения законности со стороны конкретных учебных заведений», - пояснил Берик Асылов.