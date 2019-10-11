+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 18 °С
Алматы: 22 °С
USD 390.13 EUR 430.31
RUB 6.03 CNY 54.79
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Генпрокуратура предлагает проверить проекты ГЧП

11 Октября 2019 14:43
Поделиться:
Генпрокуратура предлагает проверить проекты ГЧП

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Проблемы в сфере государственно-частного партнерства озвучил заместитель Генерального прокурора РК Марат Ахметжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Генпрокуратура призывает казахстанцев не участвовать в незаконных протестных акциях
Более 3 тысяч казахстанцев получили права по поддельным медсправкам

«Создаются бизнесу проблемы в сфере государственно-частного партнерства. Мы изучили эту сферу. Установили, что госорганами нарушаются права предпринимателей на своевременную оплату причитающейся суммы.

«Таких примеров масса. Отсутствует системность при планировании региональных проектов ГЧП. В июне на Совете при Атамекен подробно обсудили эти проблемы. Подобные факты негативно отражаются на развитии инвестиционного климата в целом и института ГЧП в частности», - отметил спикер.

В связи с этим он предложил акимам всех уровней дать соответствующее поручение. В частности: провести инвентаризацию проектов ГЧП на предмет реализации их в установленном порядке, соответствующий пункт мы заложили в Дорожную карту; изучить возможность введения общественного контроля при принятии решений о заключении договоров ГЧП и его дальнейшей реализации.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Генпрокуратура, Транспорт,
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив