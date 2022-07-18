18 Июля 2022 15:32

Генпрокуратура пожаловалась на вмешательство в расследование январских событий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель начальника Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов заявил об оказываемом давлении на ход расследования январских событий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время отдельные лица через социальные сети и СМИ, выдвигая незаконные требования, вмешиваются в ход расследования уголовных дел, с целью оказать давление на следствие из-за несогласия с принятыми процессуальными решениями», - сказал Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК.

Он напомнил, что в соответствии с требованием Уголовно-процессуального законодательства к участию в следственных действиях допускается исчерпывающий перечень лиц – это адвокаты, законные представители стороны защиты, потерпевшие, которые имеют право подавать ходатайства, жалобы на действия органа уголовного преследования.

При этом, нормами Уголовно-процессуального кодекса определен четкий порядок обжалования процессуальных решений, а также действий следственных органов, в том числе и через специализированные следственные суды.

«В этой связи, обращаю внимание участников уголовного процесса и защитников на строгое соблюдение указанных норм закона. Еще раз отмечаю, что органами прокуратуры по всем уголовным делам обеспечивается соблюдение прав участников уголовного процесса. Особо подчеркиваю, что Генеральной прокуратурой неоднократно упоминалось об ответственности за вмешательство в деятельность правоохранительных и специальных органов при расследовании уголовных дел. Вмешательство иных лиц в ход расследования предусматривает административную и уголовную ответственность», - добавил представитель Генпрокуратуры.

Фото: ortcom.kz