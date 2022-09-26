Генпрокуратура обратилась к казахстанцам из-за распространений фейков

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Действия, направленные на разжигание национальной розни, вымогательство, распространение заведомо ложной информации влекут уголовную ответственность. Об этом напомнил казахстанцам заместитель Генерального прокурора РК Жандос Умиралиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В отечественном информационном пространстве и различных социальных медиа участились случаи распространения заведомо ложной информации по различной тематике. При этом они сопровождаются провокационными высказываниями блогеров и комментариями пользователей, имеющими признаки разжигания национальной розни.

Публикуются недостоверные сообщения, порочащие честь и достоинство конкретных граждан, а также о задержании и привлечении к уголовной ответственности ряда известных лиц. Подобные фейковые вбросы формируют не только ложное общественное мнение, но и негативно влияют на общественный правопорядок», - обратился к казахстанцам Жандос Умиралиев в видеообращении.

По его словам, распространение недостоверных сведений в основном осуществляются блогерами умышленно, в собственных и в интересах третьих лиц. Он также добавил, что их цель - это личное обогащение и получение материальной выгоды путем вымогательства средств.

«Указанные действия, направленные на разжигание национальной розни, вымогательство, распространение заведомо ложной информации являются уголовно-наказуемыми деяниями и влекут уголовную ответственность по статьям 174, 194 и 274 Уголовного кодекса Республики Казахстан», - напомнил заместитель Генерального прокурора.

В связи с этим, Генеральная прокуратура Республики Казахстан призывает граждан страны, представителей средств массовой информации, пользователей социальных сетей неукоснительно соблюдать законодательство и не допускать совершения любых приведенных выше правонарушений, не поддаваться провокациям и доверять только официальным источникам информации.

Кадр из видео