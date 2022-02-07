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Генпрокуратура о январских событиях: Под стражу заключены те, в отношении которых есть серьезные улики

7 Февраля 2022 20:20
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Генпрокуратура о январских событиях: Под стражу заключены те, в отношении которых есть серьезные улики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По подозрению в участии и организации массовых беспорядков взяты под стражу 467 человек. Об этом сообщил начальник Службы специальных прокуроров Ризабек Ожаров на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Мы внимательно изучаем их личности, семейное положение, возраст, состояние здоровья, степень участия, отношение к содеянному и другие характеризующие данные. С учетом анализа этих факторов, специальными прокурорами из следственных изоляторов освобождено 76 подозреваемых. Арест заменен на подписку о невыезде, домашний арест и под личное поручительство», - сказал Ризабек Ожаров.

Было отмечено, что в числе задержанных были две женщины и девять несовершеннолетних. Вместе с тем представитель надзорного органа отметил, что в следственных изоляторах случайных лиц нет.

«Ответственно заявляем, что в следственных изоляторах случайных лиц нет. Под стражу заключены только те, в отношении которых есть серьезные улики в совершении тяжких и особо тяжких преступлений», - подчеркнул Ризабек Ожаров.

Он также пояснил, что все приведенные данные касаются дел, находящимся в производстве спецпрокуроров.



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#Генпрокуратура   #ЧП-2022  
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Автор:

Серик Сабеков

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