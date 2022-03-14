Генпрокуратура о январских событиях: По актам терроризма расследуется 46 уголовных дел

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По актам терроризма расследуется 46 уголовных дел. Об этом сообщил генеральный прокурор РК Берик Асылов, рассказывая о ходе расследования по январским событиям на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По актам терроризма расследуется 46 уголовных дел. По всем фигурантам проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Здесь хотел бы пояснить, в чем различие массовых беспорядков от актов терроризма. И при беспорядках и при совершении терактов происходит насилие, погромы, вооруженное сопротивление», - сказал Берик Асылов.

Генпрокурор добавил, что беспорядки носят хаотичный характер, никакие требования к власти не предъявляются.

«В свою очередь, цель террористических актов - устрашить население и намеренно парализовать деятельность госорганов. Выдвигаются требования к властям, с применением оружия захватываются или уничтожаются стратегические объекты, органы власти и правопорядка. Как я уже говорил, это акиматы, аэропорты, здания ДКНБ, полиции, телевидение и связь. Согласно статье 255 Уголовного кодекса такие действия квалифицируются как акты терроризма», - пояснил Берик Асылов.