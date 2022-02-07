Генпрокуратура о январских событиях: Некоторые руководители силовых органов блокировали действия спецподразделений
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Должностные лица департаментов КНБ Алматы, Алматинской и Кызылординской областей в ходе январских событий проявили бездействие. Об этом сообщил начальник Службы специальных прокуроров Ризабек Ожаров на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Каинформ».
«Нами рассматривается версия, что некоторые руководители силовых органов намеренно блокировали действия спецподразделений, призванных обеспечивать правопорядок», - сказал Ризабек Ожаров.
Было отмечено, что по этим фактам проводится досудебное расследование. Одновременно Комитет национальной безопасности расследует уголовные дела о государственной измене и попытке насильственного захвата власти. На сегодня взяты под стражу бывший председатель КНБ и два его заместителя.
«По подозрению в превышении власти задержаны первый заместитель директора Службы специального назначения «А» КНБ и начальник центра указанной службы. Уголовному делу присвоен гриф «совершенно секретно», поэтому в интересах национальной безопасности раскрывать детали расследования нельзя», - пояснил Ризабек Ожаров.
- Семерых учёных КазНУ признали лучшими научными сотрудниками 2021 года
- Один из подозреваемых в захвате спецтранспорта задержан в Семее
- Какие фейки распространяли организаторы беспорядков для создания паники
- Сколько блокпостов еще задействовано в Казахстане
- МВД - по январским событиям: У преступников и из схронов изъято 828 единиц оружия
- В числе арестованных по январским событиям - 35 членов запрещенных экстремистских движений
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана