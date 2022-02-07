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Генпрокуратура о январских событиях: Некоторые руководители силовых органов блокировали действия спецподразделений

7 Февраля 2022 20:27
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Генпрокуратура о январских событиях: Некоторые руководители силовых органов блокировали действия спецподразделений

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Должностные лица департаментов КНБ Алматы, Алматинской и Кызылординской областей в ходе январских событий проявили бездействие. Об этом сообщил начальник Службы специальных прокуроров Ризабек Ожаров на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Каинформ».

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«Нами рассматривается версия, что некоторые руководители силовых органов намеренно блокировали действия спецподразделений, призванных обеспечивать правопорядок», - сказал Ризабек Ожаров.

Было отмечено, что по этим фактам проводится досудебное расследование. Одновременно Комитет национальной безопасности расследует уголовные дела о государственной измене и попытке насильственного захвата власти. На сегодня взяты под стражу бывший председатель КНБ и два его заместителя.

«По подозрению в превышении власти задержаны первый заместитель директора Службы специального назначения «А» КНБ и начальник центра указанной службы. Уголовному делу присвоен гриф «совершенно секретно», поэтому в интересах национальной безопасности раскрывать детали расследования нельзя», - пояснил Ризабек Ожаров.



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#Алматы   #Алматинская область   #Кызылординская область   #Генпрокуратура   #КНБ РК   #ЧП-2022   #Алматинская трагедия  
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Автор:

Серик Сабеков

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