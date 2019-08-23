Генпрокуратура Кыргызстана дала пояснение по уголовным делам семьи Акаева

БИШКЕК. КАБАР-КАЗИНФОРМ – В связи с появлением различных комментариев в средствах массовой информации по уголовным делам, имеющим отношение к членам семьи экс-президента Кыргызской Республики Аскара Акаева, его родственникам и близким лицам, Генеральная прокуратура КР сочла необходимым дать нижеследующие пояснения, говорится в сообщении ведомства. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

По материалам государственной комиссии, правоохранительными органами республики с апреля 2005 года в отношении членов семьи Акаева, родственников и его ближайшего окружения возбужден ряд уголовных дел.

Так, возбуждены уголовные дела в отношении фонда «Мээрим», возглавляемого Майрам Акаевой, в отношении Айдара Акаева, Адиля Тойгонбаева и других лиц, действиями которых интересам государства причинены многомиллионные ущербы. По некоторым уголовным делам вынесены судебные приговоры.

В Генпрокуратуре напомнили, что по результатам проверок деятельности благотворительного фонда «Мээрим», возглавляемого супругой президента Майрам Акаевой, было возбуждено более 30 уголовных дел, причиненный по ним ущерб государству составляет 64 миллиона сомов. В собственность государства возвращены десятки зданий и другое имущество.

Бывший зять Аскара Акаева Адиль Тойгонбаев был заочно приговорен к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества и признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 166 (мошенничество), 188 (монополистические действия и ограничение конкуренции) и 213 (уклонение от уплаты налогов). Кроме того, суд обязал взыскать с подсудимого в пользу ОАО «Международный аэропорт «Манас» 677,291 миллиона сомов (около $10 миллионов).

В отношении сына экс-президента Айдара Акаева, по данным Генпрокуратуры, было возбуждено 4 уголовных дела, ущерб по которым составляет около $3 миллионов. Еще по 11 уголовным делам имеются прямые и косвенные доказательства его вины.

«В связи с тем, что Аскар Акаев и его семья после известных событий покинули Кыргызстан, в рамках совершенных ими преступлений избраны меры пресечения в виде ареста, а также объявлены в международный розыск следующие лица: сын Айдар Акаев, зять Адиль Тойгонбаев и другие родственники», - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В соответствии с законодательством Кыргызской Республики, правосудие осуществляется там, где совершено преступление. За лицами, являющимися гражданами Кыргызской Республики, не признается принадлежность к гражданству других государств. Правоохранительные органы страны продолжают расследование в рамках законов Кыргызской Республики и защиты национальных интересов.

В Генеральной прокуратуре КР также отметили, что в целях установления причастности А. Акаева к совершению вышеуказанных преступлений, в случае прибытия в Кыргызскую Республику он будет допрошен соответствующими следственными органами, после чего его действиям будет дана юридическая оценка.