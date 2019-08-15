Генпрокуратура КР подозревает Алмазбека Атамбаева в преступлениях по 4 эпизодам

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Генеральная прокуратура Кыргызстана вручила бывшему президенту КР Алмазбеку Атамбаеву уведомление о подозрении его в преступлениях по четырем эпизодам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Кабар».

Утоняется, что в частности, Атамбаев подозревается в организации коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, организации коррупции при поставке угля на ТЭЦ Бишкека, незаконном обогащении своих преступных доходов (дело по зданию «Форума»), в организации коррупции при выдаче лицензии вместе с отдельными должностными лицами Госгеологии.

Отметим, что ранее на пресс-конференции генеральный прокурор КР Откурбек Джамшитов заявил, что Атамбаев также подозревается в использовании оружия, организации массовых беспорядков, препятствии следствию, захвате заложников, организации убийстве 1 человека и попытке убийства во время событий в селе Кой-Таш 7 августа.

7 августа вечером в Кой-Таше в доме бывшего президента КР Алмазбека Атамбаева во время его принудительного привода в следственные органы по делу А.Батукаева, произошло столкновение силовиков и собравшихся сторонников бывшего президента. В результате погиб замруководителя спецподразделения ГКНБ «Альфа» Усен Ниязбеков и более 40 человек получили ранения.

8 августа, правоохранительные органы задержали Атамбаева в его доме в селе Кой-Таш, он водворен в СИЗО ГКНБ до 26 августа.

По фактам беспорядков в Кой-Таше, убитого спецназовца и пострадавших правоохранителей начато досудебное производство.

Напомним, в июне этого года, в Кыргызстане депутатами Жогорку Кенеша была создана специальная депутатская комиссия по изучению озвученных обвинений в отношении Алмазбека Атамбаева. По итогам ее работы, было решено предъявить обвинение экс-президенту Кыргызстана по шести эпизодам. 27 июня этого года Жогорку Кенеш принял решение о снятии неприкосновенности с Алмазбека Атамбаева.

7 августа этого года стало известно о проведении специальной операции по задержанию бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш, что находится близ Бишкека. В доме экс-главы республики произошла стрельба. В результате, по информации кыргызстанского минздрава, в больницы города Бишкека и Чуйскую областную объединенную больницу поступили 45 пострадавших с различными травмами.

8 августа на заседании Совета безопасности страны Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил о том, что Алмазбек Атамбаев грубо попрал Конституцию и законы КР, оказав жесткое вооруженное сопротивление проведению следственных мероприятий в рамках закона.

В этот же день Алмазбек Атамбаев был задержан сотрудниками правоохранительных органов. 9 августа Алмазбеку Атамбаеву избрали меру пресечения – его взяли под стражу до 26 августа. В селе Кой-Таш в доме экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева изъяты различные виды огнестрельного оружия и боеприпасы.

В рамках событий 7-8 августа в селе Кой-Таш в отношении соратников бывшего президента Алмазбека Атамбаева возбуждено восемь уголовных дел, сообщил генеральный прокурор Кыргызской Республики Откурбек Джамшитов. Алмазбек Атамбаев пытался совершить государственный переворот, рассказал на пресс-конференции председатель Государственного комитета национальной безопасности КР Орозбек Опумбаев.