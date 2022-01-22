Генпрокуратура: инициировано 16 уголовных дел по фактам смерти, пыток, превышения власти задержанных

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 16 уголовных дел по фактам смерти, пыток, превышения власти задержанных за участие в событиях, имевших место в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях независимой проверки возможных случаев жестокого обращения и непредоставления медпомощи, уполномоченному по правам человека и правозащитным организациям обеспечен доступ к задержанным и арестованным. Помимо этого совместно с Республиканской коллегией адвокатов решен вопрос оказания своевременной квалифицированной юридической помощи, а также доступ защитников в учреждения. На сегодня в органы прокуратуры поступило 91 жалоба о пытках и нарушениях прав граждан при проведении расследования со стороны сотрудников полиции. Реагируем на каждую. Нарушения, указанные в 19 заявлениях, не подтвердились. По 56 проверки еще проводятся», - сообщил заместитель начальника 1 Службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК.

В то же время отдельные случаи нарушения прав граждан находят свое подтверждение.

«К примеру, 12 января текущего года прокуратурой города Алматы освобождено 24 жителя города, которые незаконно содержались под стражей. По данному факту спецпрокурором ведется следствие».

Также расследуются дела по фактам смерти, пыток и превышения власти в отношении задержанных лиц. Всего по Республике инициировано 16 таких уголовных дел. Ранее нами сообщалось, что во всех регионах страны организованы мобильные группы по оперативному реагированию на допускаемые нарушения прав граждан со стороны сотрудников правоохранительных и специальных органов», - отметил спикер.

С этой целью на ведомственном сайте «prokuror.gov.kz» дополнительно опубликованы телефоны дежурных прокуроров Генеральной и областных прокуратур.