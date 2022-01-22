+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -12 °С
Алматы: 1 °С
USD 434.24 EUR 492.69
RUB 5.67 CNY 68.46
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Генпрокуратура: инициировано 16 уголовных дел по фактам смерти, пыток, превышения власти задержанных

22 Января 2022 17:32
Поделиться:
Генпрокуратура: инициировано 16 уголовных дел по фактам смерти, пыток, превышения власти задержанных

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 16 уголовных дел по фактам смерти, пыток, превышения власти задержанных за участие в событиях, имевших место в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
31 человек, взятые под стражу во время беспорядков, получают лечение в больницах – МВД РК
МВД РК: Принимаются все меры по неукоснительному соблюдению конституционных прав граждан В Алматы установят памятник трагическим событиям января Изучаются следователями более 1 500 материалов, поступивших от казахстанцев – Генпрокуратура

«В целях независимой проверки возможных случаев жестокого обращения и непредоставления медпомощи, уполномоченному по правам человека и правозащитным организациям обеспечен доступ к задержанным и арестованным. Помимо этого совместно с Республиканской коллегией адвокатов решен вопрос оказания своевременной квалифицированной юридической помощи, а также доступ защитников в учреждения. На сегодня в органы прокуратуры поступило 91 жалоба о пытках и нарушениях прав граждан при проведении расследования со стороны сотрудников полиции. Реагируем на каждую. Нарушения, указанные в 19 заявлениях, не подтвердились. По 56 проверки еще проводятся», - сообщил заместитель начальника 1 Службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК.

В то же время отдельные случаи нарушения прав граждан находят свое подтверждение.

«К примеру, 12 января текущего года прокуратурой города Алматы освобождено 24 жителя города, которые незаконно содержались под стражей. По данному факту спецпрокурором ведется следствие».

Также расследуются дела по фактам смерти, пыток и превышения власти в отношении задержанных лиц. Всего по Республике инициировано 16 таких уголовных дел. Ранее нами сообщалось, что во всех регионах страны организованы мобильные группы по оперативному реагированию на допускаемые нарушения прав граждан со стороны сотрудников правоохранительных и специальных органов», - отметил спикер.

С этой целью на ведомственном сайте «prokuror.gov.kz» дополнительно опубликованы телефоны дежурных прокуроров Генеральной и областных прокуратур.


Подписывайтесь на наш канал:

#Права человека   #Генпрокуратура   #ЧП-2022  
Поделиться:

Автор:

Акбота Кузекбай

Новости по теме
31 человек, взятые под стражу во время беспорядков, получают лечение в больницах – МВД РК
МВД РК: Принимаются все меры по неукоснительному соблюдению конституционных прав граждан
В Алматы установят памятник трагическим событиям января
Изучаются следователями более 1 500 материалов, поступивших от казахстанцев – Генпрокуратура
Популярное
1 Глава государства открыто показывает причины, приведшие к недовольству населения – Зарема Шаукенова
2 Живущий в Алматы Франсуа Камаррок возмутился искаженной информацией о январских событиях в зарубежных СМИ
3 Сколько предприятий холдинга «Самрук-Казына» будут выставлены на приватизацию
4 Как Правительство РК намерено повышать доходы населения
5 Олжас Худайбергенов о поручениях Президента: Период несправедливости и вседозволенности закончился
6 Новое постановление главного санврача вышло в Карагандинской области
Читайте также
Январские события: в отношении 4561 лица суд ограничился предупреждением
Генпрокуратура: 464 человек арестовали по фактам терроризма и массовых беспорядков
Глава государства открыто показывает причины, приведшие к недовольству населения – Зарема Шаукенова
Живущий в Алматы Франсуа Камаррок возмутился искаженной информацией о январских событиях в зарубежных СМИ
Сколько предприятий холдинга «Самрук-Казына» будут выставлены на приватизацию
Как Правительство РК намерено повышать доходы населения
Олжас Худайбергенов о поручениях Президента: Период несправедливости и вседозволенности закончился
Новое постановление главного санврача вышло в Карагандинской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив