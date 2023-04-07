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Генпрокуратура: 95 подозреваемых лиц возвращены в Казахстан с начала года

Жанара Мухамедиярова
7 Апреля 2023, 11:00
Генпрокуратура: 95 подозреваемых лиц возвращены в Казахстан с начала года Фото: пресс-служба Генпрокуратуры РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Генеральной прокуратуре с участием руководителей КНБ, АПК, АФМ, МВД, начальников территориальных органов уголовного преследования и прокуратуры рассмотрены вопросы повышения эффективности розыска подозреваемых лиц, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

Отмечено, что в результате совместной работы правоохранительных органов количество разыскиваемых за последние 3 года снизилось с 5 до 2,5 тысяч, т.е. в два раза.

На сегодня 284 лица разыскиваются за совершение особо тяжких преступлений, 1553 тяжких, - 574 средней и небольшой тяжести.

С начала 2023 года из объявленных в розыск 684 лиц, уже задержано 473, что составляет 70%.

Из России, США, Турции, ОАЭ, Кыргызстана, Узбекистана и Украины на сегодняшний день в страну возвращено 95 граждан.

Это стало возможным в результате скоординированной деятельности органов уголовного преследования, ежедневного мониторинга розыскных баз данных и организации встречных прокурорских проверок, а также тесного взаимодействия с международными партнерами.

Помимо комплекса организационных и правовых мер, для поимки преступников активно внедряются цифровые технологии. Разработан отечественный алгоритм распознавания лиц, с помощью которого уже установлены более 20 подозреваемых.

С 2022 года реализуется система «Электронный журнал розыска», обеспечивающий повышение эффективности розыскной работы.

Наряду с этим, на совещании озвучены проблемные вопросы, в том числе необходимость увеличения штатной численности сотрудников полиции, задействованных в поимке преступников на территории иностранных государств, а также взыскания с разыскиваемых лиц процессуальных издержек.

В завершении мероприятия руководителям органов уголовного преследования и прокурорам областей рекомендовано усилить работу по розыску и экстрадиции преступников.

Также поручено принять организационно-правовые и иные меры, направленные на недопущение уклонения от явки в органы следствия и суда подозреваемых, в отношении которых избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

В целом, работа по розыску и поимке преступников продолжается.


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