Генпрокуратура: 464 человек арестовали по фактам терроризма и массовых беспорядков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Наибольшее число арестованных приходится на дела по терроризму и массовым беспорядкам. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наибольшее число арестованных приходится на дела по терроризму и массовым беспорядкам. Это 464 лица. 226 лиц задержаны по фактам кражи, 60 – за незаконное ношение и хранение оружия, 39 человек за хищение оружия, 25 – по фактам хулиганства, 21 – за грабеж. Есть задержанные и арестованные и по другим расследуемым уголовным делам. Здесь же хотел пояснить, в рамках одного уголовного дела могут задерживаться несколько лиц-соучастников. В то же время следует учитывать, что все приведенные данные неокончательные. Они связаны с ходом расследования, результатами проверок оснований задержания и итогами рассмотрения судами материалов об аресте», - сказал во время брифинга в СЦК заместитель начальника 1 Службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов.

Он отметил, что в частности, по 29 задержанным лицам судами отказано в аресте.

«Прокуроры ежедневно проверяют ИВС, следственные изоляторы и приемники-распределители. Нами ввиду отсутствия оснований для задержания из изоляторов временного содержания освобождено 96 человек. Среди арестованных в следственном изоляторе Алматы прокуроры установили 73 человека с телесными повреждениями. Троим из них мера пресечения изменена, они находятся на свободе. 29 лиц с огнестрельными ранениями, по нашему указанию, госпитализированы в городские больницы. 41 арестованных, с учетом степени телесных повреждений, получают лечение непосредственно в изоляторе», - сообщил Елдос Килымжанов.

Ранее сообщалось, что на сегодня следственно-оперативной группой расследуются 819 уголовных дел.



