20 Августа 2022 08:16

Генподрядчик КТЖ уклонился от уплаты налогов на 138 млн тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Генподрядчик АО «НК «Қазақстан темір жолы» в течение 2018 года умышленно уклонился от уплаты налогов в бюджет в крупном размере на общую сумму более 138 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу суда города Нур-Султана.

По делу установлено, что ТОО «Ж», выступая генеральным подрядчиком по договору государственных закупок с заказчиком АО «НК «КТЖ», заключило договор с ТОО «Ф», согласно которому субподрядчик обязался выполнить работы по ограждению станционных путей и участков приближения к станции от выхода людей на 9 станциях.

По фиктивным счетам-фактурам, без выполнения работ на общую сумму более 384 млн тенге, ТОО «Ж» внесены искаженные данные в декларации по НДС.

Затем К., руководитель ТОО «Ж», заключил фиктивный договор с ТОО «Б» по ограждению станционных путей и участков приближения к станции от выхода людей на двух станциях, с установкой калиток и ворот согласно технической спецификации. При этом поставщиком были выписаны фиктивные счета-фактуры без фактического выполнения работ, в связи с чем, аналогичные искажения внесены в декларацию по НДС.

Согласно заключению экспертов доначислению ТОО «Ж» подлежит НДС и КПН по взаиморасчетам с ТОО «Ф» и ТОО «Б» на сумму более 138 млн тенге.

Приговором суда К. осужден по ст. 245 ч. 2 п. 1 УК к 2 годам лишения свободы. На основании п.1 ст.3 Закона РК «Об амнистии в связи с тридцатилетием Независимости Республики Казахстан» от 7 декабря 2021 года, срок наказания сокращен на одну вторую часть и окончательно назначено 1 год лишения свободы, с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью, связанной с участием в тендерах и в государственных закупках сроком на 3 года.

Постановлением судебной коллегии по уголовным делам г. Нур-Султана приговор оставлен без изменения.