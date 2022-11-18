Генплан столицы: астанинцам нужна развитая инфраструктура

18 Ноября 2022, 10:37

18 Ноября 2022, 10:37

Генплан столицы: астанинцам нужна развитая инфраструктура

Сегодня в Астанагенплан идет последний день обсуждения проекта генерального плана развития Астаны до 2035 года. За эти дни жители столицы и эксперты должны внести свои предложения. Итоговый проект планируется презентовать в 2023 году.

Текущий генеральный план несмотря на многочисленные корректировки сильно устарел. Неудивительно, ведь его разработчик, К.Курокава, рассчитывал, что в столице будет жить 800 тыс, но по факту сейчас население уже превысило 1,3 млн и ожидается, что к 2035 году (срок действия нового генерального плана) оно практически удвоится.

Быстрое увеличение населения повысило темпы строительства, что можно заметить по росту площади города – с 25 тыс.га, когда столица была перенесена в Астану до более чем 78 тыс.га сегодня. Это означает, что город растет в размерах и основными элементами застройки являются жилые комплексы, ведь для удовлетворения спроса на жилье требуется строительство не менее 3 млн кв.м. жилья ежегодно.

Новый генеральный план должен не только решать вопросы строительства жилья, но и дальнейшего комфортного в нем проживания: транспортная доступность, наличие социальных объектов и рекреационных зон. По причине плотной застройки большая нагрузка ложится на социальную инфраструктуру.

К примеру, район Жагалау около озера Талдыколь, где возводят еще 20 многоэтажных жилых комплексов. После завершения строительства и заселения, к тем жителям, которые сегодня нагружают транспортную систему, чтобы получить какую-то услугу или отправить ребенка в детский сад добавятся новые. В этой связи, этому району, требуется полноценнаяая инфраструктура (поликлиники, ЦОН и др.)

Городские власти начинают задумываться об анализе пассажиропотока. Однако проблема на поверхности – территориальное удаление мест проживания от социальных объектов. Для ее решения необходимо обеспечить доступность всех социальных услуг внутри самого жилого района. Тогда жителям не придется ежедневно передвигаться по городу и, соответственно, нагрузка на транспортную систему снизится. Необходимо создавать центры притяжения в самом районе. Не только жизнеобеспечение, но и развлекательные и спортивные объекты, которые смогут закрыть потребность у проживающих и создать новые рабочие места.

Полноценная инфраструктура в районе Жагалау значительно разгрузит левобережье Астаны, а вкупе с подобным подходом к району Экспо даст больший эффект чем, замороженный проект по увеличению количества полос на проспекте Кабанбай батыра.