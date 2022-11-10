Генплан Шымкента актуализируют до 2025 года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ходе рабочей поездки в Шымкент Президент Касым-Жомарт Токаев поручил расширить транспортно-логистическую зону города, а также создать региональный хаб для всего южного региона. Вопрос прорабатывается местными исполнительными органами, АО «Қазақстан темір жолы» и находится на постоянном контроле Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Также по поручению Главы государства с учетом потребностей и перспектив развития будет актуализирован генеральный план города до 2025 года.

Таким образом, акиматом города ведется корректировка генерального плана. Разработку генплана планируется завершить в конце ноября, разработчиком является ТОО «Градкомплекс». Акиматом города будут проведены общественные слушания и будут учтены мнения жителей города по проектным решениям.

В Шымкенте будет продолжена работа по строительству доступного кредитного жилья в рамках национального проекта «Сильные регионы – драйвер страны». Населенные пункты и микрорайоны города будут обеспечены необходимой коммунальной инженерной инфраструктурой.

По поручению Главы государства будут приняты меры и по завершению строительства объездной автодороги А-2. Реализация проекта по реконструкции объездной дороги А-2 начата в 2020 году. Проект разделен на 8 участков, завершены 1 и 3 участки. До конца года ожидается завершение работ по второму участку. Полное завершение строительных работ планируется в 2025 году.

Фото: gov.kz