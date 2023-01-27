Генплан Алматы до 2040 года: что обсуждали эксперты и жители

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Завершились трехдневные общественные обсуждения нового генерального плана Алматы до 2040 года, инициированные акиматом города и ТОО «НИИ «Алматыгенплан». Эксперты, чиновники и активные жители всех районов мегаполиса обсудили развитие транспортной и социальной инфраструктуры, модернизацию инженерных сетей, а также пути решения проблемы загрязнения воздуха и меры для улучшения экологической ситуации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Социальная инфраструктура, рабочие места

В первый день обсуждения проекта стратегического документа говорилось о том, что город будет поделен на пять полицентров:

- «Север» – вынос производств и рынков с редевелопментом высвободившихся территорий, новые территории под рекреацию и озеленение (вдоль БАКа, роща Баума) с развитой сферой услуг;

- «Восточные ворота» – логистический хаб и выставочно-развлекательный центр в районе аэропорта, медицина, фармацевтика;

- «Исторический центр» – туризм с развитой сферой услуг;

- «Запад» – крупные индустриальные предприятия и транспортно-логистический хаб;

- «Юго-запад» – мини-промпарки, торговля, логистика.

Полицентры станут компактными и комфортными районами проживания, центрами деловой и общественной активности, создадут основу для роста и «выравнивания» благосостояния горожан.

В результате принятия и реализации нового Генерального плана Алматы и мастер-планов полицентров город к 2030 году получит:

- наилучшую связанность улиц с минимальным количеством Т-образных

перекрестков;

- районы проживания за счет пространственной интегрированности и связанной сети улиц не изолируются друг от друга и от исторического центра, что позволит легко перемещаться в любую другую точку города.

Ожидается, что увеличение транспортной связанности по направлениям «север – юг, «восток – запад», а также рост количества и качества выделенных полос для общественного транспорта приведут к увеличению ежедневных поездок на общественном транспорте в 1,6 раз – до 2,3 млн;

- плотность улиц с кварталами не более 5 га;

- экономически эффективную плотность застройки (120 чел/га);

- беспрерывную пешеходную инфраструктуру «от двери до двери» (в 2023 году планируется реконструкция пешеходного пространства от аэропорта до парка Первого Президента по существующим улицам, общей протяженностью 25 км);

- сеть связанных зеленых пространств (скверы, парки, аллеи, набережные рек, променады);

- сокращение дефицита ученических мест до 2040 года, с планируемым введением в эксплуатацию свыше 90 школ;

- создание около 180 тысяч рабочих мест (до 2025 года – 65 тысяч), из них оценочно 30 % в социальной сфере и службах жизнеобеспечения (медики, преподаватели, полицейские, пожарные и прочие), 70 % – специализированные рабочие места.

По прогнозам разработчиков генерального плана, к 2030 году численность населения Алматы составит 2,5 млн, к 2040 году – 3 млн, к 2050 году – 3,6 млн человек. Население мегаполиса преимущественно растет за счет механического прироста – на 60 % и за счет естественного прироста на 40 %. Для обеспечения такого количества населения до 2040 года необходимо построить 45,6 млн квадратных метров жилья.

Проектное расселение населения города Алматы общей численностью 3 млн человек на 2040 год складывается следующим образом: 1,3 млн человек (44,6 %) будут проживать в Юго-Западной планировочной зоне, 0,5 млн человек (18,1 %) расселятся в Центральной планировочной зоне и 0,45 млн человек (15,2 %) – в Восточной планировочной зоне.

Кроме того, в генеральном плане запланировано обеспечение алматинцев социальной инфраструктурой в шаговой доступности, а именно строительство 335 детских садов, 188 школ и 12 пристроек к существующим школам, 65 поликлиник и трех больниц, 33 физкультурно-оздоровительных комплексов.

«Для реализации первой очереди проектных предложений по генеральному плану на период до 2030 года необходимо инвестировать 1 триллион 391 млрд тенге в развитие социальной инфраструктуры. Значительный объем инвестиций (46,6 %) необходим для развития школьного и дошкольного образования, и развития учреждений здравоохранения (27,3 %). Дома-интернаты, спортивные сооружения потребуют 9 % всего объема инвестиций», - сказала разработчик генплана Тамара Залогина.

Экология, транспорт, инженерная инфраструктура

Во второй день эксперты, представители общественности и чиновники обсудили развитие транспортной инфраструктуры, алматинской агломерации, модернизацию инженерных сетей, а также пути решения проблемы загрязнения воздушного бассейна.

В новом Генеральном плане сделан упор на дальнейшее расширение пешеходной инфраструктуры, создание новых променадных зон – точек притяжения – для горожан во всех районах Алматы. Кроме того, запланирована организация коридоров магистрального общественного транспорта (БРТ, ЛРТ, метро) с созданием новых выделенных полос, а также развитие сети вело-дорог, систем проката велосипедов и электросамокатов.

В городе к 2040 году активно будет развиваться общественный транспорт. Согласно документу, протяженность БРТ к 2040 году составит 102 км, протяженность линии метро – 32 км. В городе также появится железнодорожный вокзал-3 и запустят ЛРТ. Общая протяженность ЛРТ к 2040 году составит 76 км.

По словам разработчика генплана Асхата Садуова, преимущество ЛРТ (скоростной трамвай) – это довольно короткие сроки строительства по сравнению с метро и при масштабировании на весь город практически сравнимые с метро показатели пассажиропотока. Кроме этого, скоростной трамвай позволяет обозревать город из окна салона трамвая и не тратить время спуск и подъем к остановочной платформе.

Вопросы экологии находятся в фокусе особого внимания разработчиков генерального плана. Для снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу запланирован перевод ТЭЦ-2 на газ, газификация промышленных предприятий и частных домов, учет ветрового режима при проектировании строительных объектов. При разработке технических заданий на мастер-планы пяти новых полицентров необходимо учитывать сохранение «розы ветров». Для этого предлагается использовать математическое моделирование при изучении влияния застройки на воздушный бассейн города, разработать архитектурно-градостроительные методы для улучшения аэрации.

Развитие Алматинской области с центром в городе Конаеве ускорит процесс урбанизации – по прогнозным расчетам к 2030 году в регионе будет насчитываться около 4,5 млн человек. Одной из главных задач является необходимость синхронизировать развитие города-ядра и агломерации, связав в единый транспортный каркас, обеспечить развитие городов-спутников и другие населенные пункты агломерации по принципу полицентричного развития, создав для граждан необходимую социальную инфраструктуру, и организовать новые высокопроизводительные рабочие места. Это должно сократить диспропорции качества жизни и комфортного проживания населения агломерации.

В Генеральном плане предусмотрена качественная инженерная инфраструктура. На свободных территориях, где нет централизованных коммунальных сетей, планируется ежегодно прокладывать 280 км водопроводных сетей и обновлять 104 км существующих по городу. Это повысит уровень доступа алматинцев к центральному водоснабжению до 100% к концу 2025 года. Одновременно с развитием системы водоснабжения предусмотрено ускоренное строительство новых систем водоотведения и реконструкция существующих.

Главный инженер ТОО «НИИ «Алматыгенплан» Гульнара Нахметова отметила, что в рамках реализации первой очереди строительства водопровода и сооружений до 2030 года объем инвестиций составит 144 млрд тенге, прирост водопроводных сетей составит 900 км, вторая очередь строительства (до 2040 года) инженерной инфраструктуры водоснабжения предполагает средства в размере 257 млрд тенге в том числе 1545 км водопроводных сетей.

Также были обсуждены вопросы электроснабжения и теплоснабжения.

Что волнует горожан

В третий день обсуждения генплана с жителями всех восьми районов города стало известно, что ТОО «НИИ «Алматыгенплан» с июля 2022 года проводит большое урбанистическое исследование «Анкета горожанина», данные которого будут нужны для подготовки технических заданий для мастер-планов по полицентрам. Проект дает возможность обратиться к опыту непосредственно человека в городе, узнать, как он живет, сколько времени тратит на дорогу, что его волнует, что он предлагает, как готов участвовать в развитии города. Большая часть проблем и предложений, которые звучали на обсуждениях, подтверждаются предварительными результатами исследования. На сегодня экспертами собрано 11 тысяч анкет.

Исследование показывает, что большое количество алматинцев в будние дни тратят на дорогу больше часа времени – около 2 500 человек, а еще около 2 000 человек – от 45 до 60 минут, более 1 тысячи человек ответили – до 15 минут. При этом большинство респондентов – более 6 тысячи человек, перемещаются на общественном транспорте и около 3 тысяч – пешком. На личном авто передвигаются более 2 тысячи опрошенных, а на такси около 2 тысяч.

Опрос также показал, насколько горожанам комфортно жить и работать в Алматы. Многие респонденты, это 44,4 % ответили, что им «скорее комфортно» жить и работать, а 34,2 % – «абсолютно комфортно». Только 2,9 % выбрали вариант «совершенно не комфортно».

По данным исследования, основными темами, которые поднимают горожане являются: качество воздуха, экология, транспорт, рабочие места, подходы к новому строительству (точечная застройка), история города. Также аналитика показывает, что алматинцы хотят видеть в городе как можно больше культурных и социальных объектов, парковых зон и мест отдыха.

Например, характерные цитаты, демонстрирующие запросы горожан: удобные общественные пространства, возможность добираться из любой точки А в любую точку Б на общественном транспорте с комфортом, без давки (к примеру, очень удобно ездить на троллейбусе по Тимирязева, или на автобусе по Абая), озеленение, рабочая арычная система, система автоматического полива цветов и деревьев, школы и детсады в городе, снести все новые многоэтажки (выше девяти этажей) в Алматинском, Медеуском и Бостандыкском районах.

Эксперты внесли корректные предложения по разделам генерального плана, касающиеся экологии, общественного транспорта, а также развития инфраструктуры в северном направлении. Специалисты также отметили необходимость защиты гор. Все предложения будут учтены в градостроительном документе. Касательно вопроса сохранения садов в предгорьях Заилийского Алатау эксперты разъяснили, что в генеральном плане предусмотрено сохранение и увеличение зеленого фонда города и введены жесткие ограничения при застройке предгорий. Все предложения активистов-общественников также зафиксированы и будут переданы разработчикам проектов детальных планировок.

Все предложения и комментарии, полученные в ходе трехдневных общественных обсуждений от экспертов и горожан, будут учтены при постановке технических задач (ТЗ) на разработку мастер-планов полицентров.

Действующий генеральный план был утвержден более 20 лет назад – в 2002 году, и не учитывал рост потребностей города. За это время площадь города выросла более чем вдвое – с 33 тысяч до 70 тысяч гектаров, а население увеличилось до 2,1 млн человек.

В настоящее время проект генерального плана Алматы до 2040 года прошел процедуру согласования с государственными органами и коммунальными службами города и направлен на рассмотрение экспертной комиссии, созданной приказом Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан. Получены замечания экспертов и локальные заключения по некоторым разделам.

Урбанист, генеральный директор ТОО «НИИ «Алматыгенплан» Асхат Садуов отметил, что после внесения необходимых корректировок, проект будет отправлен на государственную экспертизу. Его планируют согласовать в течение двух месяцев, а к маю уже могут принять новый генплан.





Фото: пресс-служба акимата г. Алматы