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Геннадию Головкину предрекли престижную премию по итогам боя с Деревянченко

7 Октября 2019 01:31
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Геннадию Головкину предрекли престижную премию по итогам боя с Деревянченко

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Известный эксперт бокса Крис Мэнникс считает, что поединок между казахстанским боксером Геннадием Головиным и украинцем Сергеем Деревянченко является номинантом на премию «Бой года», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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«Блестящий поединок — определенно кандидат на звание „Бой года«. Проблем с картами нет никаких — это никакое не ограбление. Судьи имели свою точку зрения и вынесли решение. Очень хотелось бы видеть реванш в начале следующего года», — написал Мэнникс в своем Twitter-аккаунте.

Напомним, Головкин одержал победу единогласным судейским решением, став чемпионом мира в среднем весе по версиям IBF и IBO.

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Ключевые слова: Спорт, Головкин,
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