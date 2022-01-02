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Геннадию Головкину предложили соперников на 2022 год

2 Января 2022 11:01
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Геннадию Головкину предложили соперников на 2022 год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Twitter-аккаунт стримингового сервиса DAZN предложил болельщикам составить список желанных боев на 2022 год в средней весовой категории, где одним из чемпионов является Геннадий Головкин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

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«Средний дивизион полон волнения. Чьи бои вы хотите увидеть в 2022 году?», — обратился к подписчикам DAZN Boxing, представив список главных действующих лиц среднего веса: Геннадия Головкина, Джермалла Чарло, Хайме Мунгии, Габриэля Росадо, Деметриуса Андраде, Риоты Мураты, Криса Юбэнка-младшего и Сергея Деревянченко.


Напомним, что бой Головкин — Мурата должен был состояться 29 декабря 2021 года, но теперь пройдет в первом квартале 2022.


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#Спорт   #Головкин   #Бокс   #Боевые искусства  
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