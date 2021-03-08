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Геннадию Головкину нашли нового соперника на бой в мае

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
8 Марта 2021, 04:11
Геннадию Головкину нашли нового соперника на бой в мае

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Инсайдеры телеканала ESPN Бернардо Пилатти и Сальвадор Родригес рассказали, как в итоге может сложиться ситуация со следующим боем казахстанского боксера Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Ранее планировалось, что Геннадий Головкин 7 мая сразится с Хайме Мунгией (36-0, 29 КО), однако в команде мексиканца решили пойти другим путем. Таким образом, теперь Геннадию предстоит искать себе другого соперника: ожидается, что весной он может провести бой с японцем Риотой Муратой (16-2, 13 КО).

«Сальвадор Родригес говорит, что теперь, после отказа Хайме Мунгии, переговоры команды Геннадия Головкина о бое в мае могут успешно закончиться поединком в Японии с Риотой Муратой», — цитирует своего коллегу Пилатти.

Напомним, Головкин является чемпионом мира в среднем весе по версиям IBF и IBO, а Мурата владеет поясом чемпиона WBA Super.

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