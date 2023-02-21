Геннадия Головкина включили в топ самых зрелищных в мире бойцов-средневесов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Издание vRinge.com включило казахстанского боксера Геннадия Головкина в тройку самых зрелищных бойцов средней весовой категории в мире, передает МИА «Казинформ».
Рейтинг выглядит следующим образом:
№ 1: Хайме Мунгиа
№ 2: Карлос Адамес
№ 3: Геннадий Головкин
На портале отмечается, что Геннадий Головкин на пике карьеры был самым изобретательным боксером в мире атакующего плана.
По данным IBF и команды GGG, Геннадий Головкин официально освободил титул IBF в среднем весе. Это означает, что WBA немедленно назначит обязательный бой GGG против «регулярного» чемпиона Эрисланди Лары. Геннадий Головкин также владеет поясом по версии WBA Super и второстепенным титулом IBO. Кубинец Эрисланди Лара является чемпионом WBA Regular и обязательным претендентом GGG по линии WBA.
Фото: sports.kz