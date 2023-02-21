Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Геннадия Головкина включили в топ самых зрелищных в мире бойцов-средневесов

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
21 Февраля 2023, 23:53
Геннадия Головкина включили в топ самых зрелищных в мире бойцов-средневесов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Издание vRinge.com включило казахстанского боксера Геннадия Головкина в тройку самых зрелищных бойцов средней весовой категории в мире, передает МИА «Казинформ».

Рейтинг выглядит следующим образом:

№ 1: Хайме Мунгиа

№ 2: Карлос Адамес

№ 3: Геннадий Головкин

На портале отмечается, что Геннадий Головкин на пике карьеры был самым изобретательным боксером в мире атакующего плана.

По данным IBF и команды GGG, Геннадий Головкин официально освободил титул IBF в среднем весе. Это означает, что WBA немедленно назначит обязательный бой GGG против «регулярного» чемпиона Эрисланди Лары. Геннадий Головкин также владеет поясом по версии WBA Super и второстепенным титулом IBO. Кубинец Эрисланди Лара является чемпионом WBA Regular и обязательным претендентом GGG по линии WBA.

Фото: sports.kz


Спорт   Головкин   Бокс   Боевые искусства  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Глава Минздрава прокомментировала возможность возврата казахстанцам 50% их взносов в ОСМС
Глава Минздрава прокомментировала возможность возврата казахстанцам 50% их взносов в ОСМС
Казахстанская шахматистка Алуа Нурманова обыграла чемпионку мира из Китая
Казахстанская шахматистка Алуа Нурманова обыграла чемпионку мира из Китая
Необычная выставка свадебных платьев прошла в Астане
Необычная выставка свадебных платьев прошла в Астане
«Астана» объявила состав на французскую многодневку
«Астана» объявила состав на французскую многодневку