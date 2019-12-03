Геннадия Головкина включили в ТОП-5 боксеров с привлекательным стилем

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Автор твиттера сайта TheFight-Site.com назвал своих любимых боксеров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В их числе за привлекательный стиль оказался и казахстанец Геннадий Головкин, который сейчас является чемпионом мира в среднем весе по версиям IBF и IBO. Также в список попали два украинских чемпиона — Василий Ломаченко и Александр Усик, таиландский боксер Срисакет Сор Рунгвисай и японец Наоя Иноуэ.

Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) должен вернуться на ринг в феврале и провести обязательную защиту пояса IBF в поединке с поляком Камилом Шереметой (21-0, 5 КО). Ожидается, что об этом бое будет объявлено на следующей неделе.