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Геннадия Головкина включили в ТОП-5 боксеров с привлекательным стилем
3 Декабря 2019 07:40
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Автор твиттера сайта TheFight-Site.com назвал своих любимых боксеров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Новости по теме«Канело» отказался от трилогии с Головкиным в пользу реванша с Мэйвезером Появились новые подробности о трилогии Головкин — «Канело» Геннадий Головкин оказался на грани вылета из P4P-рейтинга
В их числе за привлекательный стиль оказался и казахстанец Геннадий Головкин, который сейчас является чемпионом мира в среднем весе по версиям IBF и IBO. Также в список попали два украинских чемпиона — Василий Ломаченко и Александр Усик, таиландский боксер Срисакет Сор Рунгвисай и японец Наоя Иноуэ.
Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) должен вернуться на ринг в феврале и провести обязательную защиту пояса IBF в поединке с поляком Камилом Шереметой (21-0, 5 КО). Ожидается, что об этом бое будет объявлено на следующей неделе.
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