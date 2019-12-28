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Геннадия Головкина включили в топ-10 лучших боксеров десятилетия
28 Декабря 2019 09:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Известное американское издание Yahoo! Sports составило список лучших боксеров последнего десятилетия, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Новости по темеКанат Ислам назвал дату следующего поединка Садриддин Ахмедов номинирован The Ring на премию «Проспект года» Айдос Ербосынулы нокаутом выиграл бой за титулы чемпиона WBA, WBC и WBO
В него попал и казахстанский боксер Геннадий Головкин, который сейчас владеет титулами чемпиона IBF и IBO в среднем весе — его поставили на седьмое место. Ранее 37-летний казахстанец также был чемпионом по версиям WBC и WBA Super.
Лучшим же боксером по итогам 10 последних лет назван Флойд Мэйвезер-младший. На втором месте расположился Андре Уорд, на третьем — Василий Ломаченко. Также в топ-10 вошли Сауль Альварес, Теренс Кроуфорд, Роман Гонсалес, Мэнни Пакьяо, Наоя Иноуэ и Александр Усик.
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