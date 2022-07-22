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Геннадия Головкина включили в табель о рангах суперсредней категории
22 Июля 2022 09:54

Геннадия Головкина включили в табель о рангах суперсредней категории

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всемирная боксерская организация (WBO) изменила позицию в рейтинге чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и WBA Super Геннадия Головкина перед его третьим боем с Саулем «Канело» Альваресом 17 сентября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Финал трилогии GGG и «Канело» пройдет в лимите второго среднего веса, где мексиканец владеет всеми основными титулами чемпиона мира. В обновленной версии рейтинга Геннадия Головкина включили в табель о рангах суперсредней категории под вторым номером. Ранее Геннадий отсутствовал в рейтинге. Первую строчку занимает британец Зак Паркер, третью — его соотечественник Джон Райдер. В этом же весе другой казахстанец Айдос Ербосынулы опустился с 8 на 12 позицию.

Третий бой с «Канело» станет для Геннадия Головкина официальным дебютом в новом дивизионе — всю свою карьеру он выступал в средней весовой категории и лишь в 2019 году провел поединок со Стивом Роллсом в промежуточном весе.

Ранее сообщалось, что чемпиона мира по версиям IBF/WBA в среднем весе Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО) обязали встретиться с чемпионом WBA Эрисланди Ларой (29-3-3, 17 КО) в течение 120 дней после сентябрьского боя против Сауля Альвареса, если казахстанец соберется после этого вернуться в 72,6 кг.


Фото: sports.kz




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