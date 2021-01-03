Геннадия Головкина включили в рейтинг лучших боксеров 2020 года

Сайт Givemesport.com опубликовал список лучших боксеров прошлого года — в их числе оказался и казахстанец Геннадий Головкин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Геннадий Головкин занял в рейтинге 15 место. В 2020 году Геннадий провел лишь один бой, но он установил новый рекорд в среднем весе по количеству защит титулов чемпиона мира — теперь у него их 21. Напомним, Головкин в середине декабря подрался с претендентом по линии IBF, поляком Камилом Шереметой, и заставил его сдаться после седьмого раунда. Также 38-летний казахстанец защитил еще один чемпионский пояс — IBO.

Ожидается, что в 2021 году Геннадий Головкин проведет трилогию с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом — их третий поединок может состояться в сентябре.

Геннадий Головкин также вошел в тройку величайших боксеров XXI века. Популярное издание Give Me Sport представило рейтинг 50 лучших боксеров века. Кроме этого, GGG вошел в десятку лучших рейтинга P4P от ESPN, а также стал боксером с самыми точными ударами в боях против «Канело». Помимо этого, GGG признали крупнейшим возвращением 2020 года.