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04.01.2019 22:40 315
Геннадия Головкина сравнили с его обязательным соперником
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Журналист зарубежного портала BoxingScene.com Стивен Эдвардс сравнил казахстанца Геннадия Головкина с его обязательным соперником Джермаллом Чарло и его братом Джермеллом Чарло, сообщает Sports.kz.
«Толкать, тянуть, ударять, физический атлетизм это большая часть братьев Чарло. Они не покажут уровень навыков Ломаченко. Это просто не их игра. Они большие сильные ребята в своем весе и используют свои преимущества по возможности. Они сделали себя физическими атлетами. Нужно помнить, что они не были особенными в любителях, как, скажем, Андраде и GGG. Так что им нужно догонять в некоторых вещах. Для них умно сделать себя сильнее физически», - написал журналист.
Напомним, что согласно постановлению WBC Джермалл Чарло должен провести обязательный бой с Геннадием Головкиным, победитель которого заполучит право на поединок с Саулем «Канело» Альваресом.
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