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Геннадия Головкина подвинули в рейтинге лучших боксеров мира

13 Декабря 2022, 22:17
Геннадия Головкина подвинули в рейтинге лучших боксеров мира

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Портал BoxRec опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовой категории (P4P), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Чемпион IBF, WBA Super и IBO в среднем весе Геннадий Головкин опустился с четвертой на пятую строчку, которую занял американец Теренс Кроуфорд.

В топ-10 вернулся занявший второе место чемпион мира WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри.

Рейтинг BoxRec формируется автоматически, полагаясь на статистику боев, информация о которых хранится в базе данных сервера.

Ее опубликовал сайт Tribuna.com.

Рейтинг P4P от BoxRec:

1. Сауль Альварес;

2. Тайсон Фьюри;

3. Дмитрий Бивол;

4. Теренс Кроуфорд;

5. Геннадий Головкин;

6. Александр Усик;

7. Энтони Джошуа;

8. Наоя Инуэ;

9. Эррол Спенс;

10. Шакур Стивенсон.


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