Геннадия Головкина подвинули в рейтинге лучших боксеров мира
АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Портал BoxRec опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовой категории (P4P), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Чемпион IBF, WBA Super и IBO в среднем весе Геннадий Головкин опустился с четвертой на пятую строчку, которую занял американец Теренс Кроуфорд.
В топ-10 вернулся занявший второе место чемпион мира WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри.
Рейтинг BoxRec формируется автоматически, полагаясь на статистику боев, информация о которых хранится в базе данных сервера.
Ее опубликовал сайт Tribuna.com.
Рейтинг P4P от BoxRec:
1. Сауль Альварес;
2. Тайсон Фьюри;
3. Дмитрий Бивол;
4. Теренс Кроуфорд;
5. Геннадий Головкин;
6. Александр Усик;
7. Энтони Джошуа;
8. Наоя Инуэ;
9. Эррол Спенс;
10. Шакур Стивенсон.