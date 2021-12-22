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Геннадия Головкина исключили из мирового рейтинга
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Авторитетный сайт BoxRec.com исключил чемпиона мира IBF/IBO в среднем весе Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО) из своих рейтингов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Это было сделано по причине длительного простоя GGG — он не выходил на ринг больше года, а согласно правилам сайта, боксеры, не проводившие боев более 12 месяцев, признаются неактивными и лишаются позиции в мировом рейтинге. Соответствующая пометка теперь появилась и в профиле Геннадия.
Напомним, что последний на сегодняшний день бой Геннадия Головкина датирован 18 декабря 2020 года, в нем он одержал досрочную победу над поляком Камилом Шереметой.
Напомним, что Геннадий планировал вернуться на ринг 29 декабря в бою с чемпионом WBA Super Риотой Муратой (16-2, 13 КО) в Сайтаме (Япония), однако поединок был перенесен на следующий год по причине ужесточения японским правительством карантинных мер — согласно новым правилам иностранцам на неопределенный срок был закрыт въезд в страну.
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