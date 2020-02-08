Геннадий Шиповских: Единство - главная ценность

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Единство - главная ценность, считает депутат Мажилиса Парламента страны Геннадий Шиповских, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Он высказал своё мнение относительно происшествия в Кордайском районе Жамбылской области.

«В нашей стране проживает много разных народов, это и русские, и корейцы, и узбеки. И у всех равные права, такие же, как и у коренного населения Казахстана. Наша страна этим и уникальна. Единство - главная духовная ценность нашего народа», - сказал депутат Мажилиса Парламента РК Геннадий Шиповских.





Президент РК Касым-Жомарт Токаев прокомментировал инцидент в Twitter. «Виновные в нарушении порядка в Жамбылской области будут наказаны», - написал Глава государства.

В субботу, 8 февраля, Глава государства сделал заявление в связи с событиями в Жамбылской области.

Создана Правительственная комиссия по ликвидации последствий событий в Кордайском районе Жамбылской области.





