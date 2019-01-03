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Геннадий Головкин ждет прибавления в семье

3 Января 2019 09:07 303
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Геннадий Головкин ждет прибавления в семье

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Экс-чемпион мира в среднем весе по нескольким версиям Геннадий Головкин и его жена Алина ожидают рождения третьего ребенка, пишет Sports.kz.

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Такой информацией в своем твиттере поделился известный американский инсайдер Fox Sports и The Ring Майк Коппинджер. По его словам, данное событие ожидается уже в этом месяце.

Отметим, что семья Головкиных уже воспитывает сына Вадима (родился в 2009 году) и дочь, чье имя не раскрывается (родилась в 2017 году). Сын боксера занимается хоккеем в Лос-Анджелесе и подает большие надежды в этом виде спорта.

В настоящее время Геннадий проводит время с семьей и параллельно ведет переговоры с потенциальными телепартнерами. Возвращение GGG на ринг запланировано весной.

 

 

 

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Ключевые слова: Спорт, Головкин,
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