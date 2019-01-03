Новости
-
-
-
10:30 85
-
10:16 109
-
-
-
09:07 303
-
08:36 351
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:06 513
-
вчера 23:00 248
-
вчера 22:19 227
-
вчера 21:58 450
-
вчера 21:39 389
-
вчера 21:04 254
-
вчера 20:48 372
-
вчера 20:18 1127
-
вчера 19:37 433
-
вчера 19:01 358
-
вчера 18:45 701
-
вчера 18:03 793
-
вчера 17:35 1790
-
вчера 17:19 1173
-
вчера 16:41 363
-
вчера 16:19 568
-
-
вчера 15:23 336
-
вчера 15:00 476
-
-
-
-
-
вчера 13:27 415
-
-
Геннадий Головкин ждет прибавления в семье
3 Января 2019 09:07 303
Поделиться:
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Экс-чемпион мира в среднем весе по нескольким версиям Геннадий Головкин и его жена Алина ожидают рождения третьего ребенка, пишет Sports.kz.
Новости по темеКазахстанская «GGG среди женщин» подвела итоги ушедшего года Сколько в Казахстане профессиональных боксеров
Такой информацией в своем твиттере поделился известный американский инсайдер Fox Sports и The Ring Майк Коппинджер. По его словам, данное событие ожидается уже в этом месяце.
Отметим, что семья Головкиных уже воспитывает сына Вадима (родился в 2009 году) и дочь, чье имя не раскрывается (родилась в 2017 году). Сын боксера занимается хоккеем в Лос-Анджелесе и подает большие надежды в этом виде спорта.
В настоящее время Геннадий проводит время с семьей и параллельно ведет переговоры с потенциальными телепартнерами. Возвращение GGG на ринг запланировано весной.
Загрузка...
Читайте также
- Александр Бублик вышел в четвертьфинал парного разряда Челленджера в Австралии
- Казахстанская «GGG среди женщин» подвела итоги ушедшего года
- Казахстанские боксеры вошли в топ-15 рейтинга WBA
- С кем Головкину не стоит драться в 2019 году
- Головкину в 2019 году прогнозируют поражение уже не от «Канело»
- Вратарь «Барыса» признан лучшим в КХЛ в декабре
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
Редактор
Алмас Жумабаев
954-047