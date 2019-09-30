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Геннадий Головкин завершил подготовку к бою с Деревянченко
30 Сентября 2019 08:30
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин (39-1-1, 35 КО) объявил о готовности к финальной неделе перед титульным боем с представителем Украины Сергеем Деревянченко (13-1, 10 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Новости по темеГоловкин обратился к фанатам перед боем за два титула Геннадий Головкин исключен из ТОП-15 рейтинга WBO Головкин представил промо-ролик к бою с Деревянченко за титул чемпиона мира
Геннадий Головкин удивил выбором своего главного соперника в карьере
В своих социальных сетях Геннадий опубликовал видео из тренировочного зала, сопроводив его текстом: «Работа сделана. Готов к неделе боя».
Напомним, поединок Головкин — Деревянченко состоится 5 октября в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. Соперники поборются за вакантные пояса чемпиона мира IBF и IBO в средней категории. В Казахстане прямую трансляцию шоу проведет телеканал «Qazsport» утром 6 октября.
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