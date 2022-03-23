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Геннадий Головкин выступил с громким заявлением

Редактор:  
Ринат Дусумов
23 Марта 2022, 17:17
Геннадий Головкин выступил с громким заявлением

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чемпион мира IBF/IBO в среднем весе из Казахстана Геннадий Головкин ожидает, что его предстоящий поединок с обладателем титула WBA Super в этой же категории Риотой Муратой станет одним из самых запоминающихся событий текущего года в мире бокса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

GGG и Мурата встретятся на ринге Saitama Super Arena в Сайтаме (Япония) 9 апреля.

«Я думаю, что Япония является домом для одних из самых знающих и страстных болельщиков в мире. Я очень люблю этот вид спорта и с нетерпением жду возможности отбоксировать в Японии. Мы с Риотой оба хотим уйти с ринга с титулом соперника. Поэтому мы сделаем все возможное для победы. Я уверен, что мы покажем лучший бой года. Я нахожусь в предвкушении этого события. Не будет более захватывающего вечера бокса, чем этот», — заявил в интервью Hochi News Головкин.


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