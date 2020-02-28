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Геннадий Головкин выложил фотографию с сыном на матче НХЛ

28 Февраля 2020 02:04
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Геннадий Головкин выложил фотографию с сыном на матче НХЛ

ЛОС-АНДЖЕЛЕС. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Геннадий Головкин, владеющий поясами чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе, посетил матч Национальной хоккейной лиги между «Лос-Анджелес Кингз» и «Питтсбург Пингвинз», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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«Прошлая ночь. Хоккейный матч с моим мальчиком», — написал под публикацией с сыном в своем Instagram-аккаунте Головкин.

Напомним, в данный момент Головкин восстанавливается от травмы голени, полученной в тренировочном лагере. Свой следующий бой Головкин, скорее всего, проведет в рамках обязательной защиты титула IBF, а соперником станет польский боксер Камил Шеремета.


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Ключевые слова: Спорт, Головкин,
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