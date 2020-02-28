Геннадий Головкин выложил фотографию с сыном на матче НХЛ

ЛОС-АНДЖЕЛЕС. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Геннадий Головкин, владеющий поясами чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе, посетил матч Национальной хоккейной лиги между «Лос-Анджелес Кингз» и «Питтсбург Пингвинз», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Прошлая ночь. Хоккейный матч с моим мальчиком», — написал под публикацией с сыном в своем Instagram-аккаунте Головкин.

Напомним, в данный момент Головкин восстанавливается от травмы голени, полученной в тренировочном лагере. Свой следующий бой Головкин, скорее всего, проведет в рамках обязательной защиты титула IBF, а соперником станет польский боксер Камил Шеремета.