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Геннадий Головкин встретился с акимом Карагандинской области

10 Декабря 2019 15:41
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Геннадий Головкин встретился с акимом Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Именитый казахстанский боксер Геннадий Головкин проявил интерес к вопросу восстановления спортивных объектов в городе Караганде, в частности, в районе Майкудук, где он вырос, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Имел честь встретиться с Геннадием Головкиным и лично поздравить с победой в Нью-Йорке. Обсудили с чемпионом развитие спорта в Карагандинской области. С особой теплотой и заботой Геннадий интересовался спортивной инфраструктурой Майкудука. Мы пообещали, что в следующем году займемся восстановлением легендарного стадиона «Литейщик» и полным ремонтом улицы Магнитогорской, главной улицы района», - написал аким области на своей страничке в Facebook.

Стадион «Литейщик» находится в 12-м микрорайоне Майкудука. В 70-80 годах был одним из известных спортивных объектов города. Здесь играла заводская футбольная команда «Литейщик» - чемпион карагандинской области 1979 и 1980 годов, обладатель Кубка Казсовпрофа 1980 года.

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Ключевые слова: Карагандинская область, Акимат, Спорт, Головкин,
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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