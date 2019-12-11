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Геннадий Головкин: Всегда счастлив быть дома

11 Декабря 2019 14:38
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Геннадий Головкин: Всегда счастлив быть дома

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Чемпион мира по боксу в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадий Головкин вернулся на родину. Об этом прославленный боксер сообщил на своей странице в Instagram, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Всегда счастлив быть дома», – написал Геннадий Головкин.

Как сообщалось ранее, прославленный спортсмен встретился с акимом Карагандинской области. На встрече были обсуждены вопросы восстановления спортивных объектов в городе Караганде, в частности, в районе Майкудук.

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Ключевые слова: Спорт, Головкин,
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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