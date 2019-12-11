Новости
Геннадий Головкин: Всегда счастлив быть дома
11 Декабря 2019 14:38
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Чемпион мира по боксу в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадий Головкин вернулся на родину. Об этом прославленный боксер сообщил на своей странице в Instagram, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеГоловкин и Роналду объявили о совместном проекте «Канело» поставили условие на третий бой с Головкиным Геннадия Головкина включили в ТОП-5 боксеров с привлекательным стилем
«Всегда счастлив быть дома», – написал Геннадий Головкин.
Как сообщалось ранее, прославленный спортсмен встретился с акимом Карагандинской области. На встрече были обсуждены вопросы восстановления спортивных объектов в городе Караганде, в частности, в районе Майкудук.
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Три казахстанских боксера узнали соперников по поединкам в Алматы
- Звезды мирового автоспорта приедут в Казахстан. Ралли «Шелковый путь» стал этапом Кубка мира FIA
- Жанибек Алимханулы продолжил восхождение в рейтинге WBC после победы нокаутом
- Сезон зимних развлечений в столице откроют традиционными лыжными гонками
- Музей казахстанского футбола в Семее пополнился новыми экспонатами
- В Мажилисе определили лучших в шахматном поединке с Динарой Садуакасовой
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047