Геннадий Головкин: Всегда счастлив быть дома

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Чемпион мира по боксу в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадий Головкин вернулся на родину. Об этом прославленный боксер сообщил на своей странице в Instagram, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Всегда счастлив быть дома», – написал Геннадий Головкин.

Как сообщалось ранее, прославленный спортсмен встретился с акимом Карагандинской области. На встрече были обсуждены вопросы восстановления спортивных объектов в городе Караганде, в частности, в районе Майкудук.