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    22:27, 04 Февраль 2021 | GMT +6

    Геннадий Головкин возглавил необычный рейтинг

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обозреватель бокса Джим Карас в своем Twitter представил общественности любопытный рейтинг, в одной из категорий которого первое место занял чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и IBO казахстанский боксер Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Список составлен по данным авторитетного сайта BoxRec и показывает бойцов с наивысшим рейтингом в каждом из возрастов. Полностью перечень выглядит так:

    До 20 лет — Хесус Алехандро Рамос

    20 — Габриэль Флорес
    21 — Мусаши Мори
    22 — Дэвин Хэйни
    23 — Теофимо Лопес
    24 — Хайме Мунгия
    25 — Эриксон Лубин

    26 — Джервонта Дэвис

    27 — Наоя Иноуэ

    28 — Хосе Рамирес

    29 — Мигель Берчельт

    30 — Сауль Альварес

    31 — Эррол Спенс

    32 — Тайсон Фьюри

    33 — Теренс Кроуфорд

    34 — Александр Усик

    35 — Деонтей Уайлдер

    36 — Майрис Бриедис

    37 — Сергей Ковалев

    38 — Геннадий Головкин

    39 — Кубрат Пулев

    Старше 40 — Александр Поветкин.



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