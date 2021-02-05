22:27, 04 Февраль 2021 | GMT +6
Геннадий Головкин возглавил необычный рейтинг
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обозреватель бокса Джим Карас в своем Twitter представил общественности любопытный рейтинг, в одной из категорий которого первое место занял чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и IBO казахстанский боксер Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Список составлен по данным авторитетного сайта BoxRec и показывает бойцов с наивысшим рейтингом в каждом из возрастов. Полностью перечень выглядит так:
До 20 лет — Хесус Алехандро Рамос
20 — Габриэль Флорес
21 — Мусаши Мори
22 — Дэвин Хэйни
23 — Теофимо Лопес
24 — Хайме Мунгия
25 — Эриксон Лубин
26 — Джервонта Дэвис
27 — Наоя Иноуэ
28 — Хосе Рамирес
29 — Мигель Берчельт
30 — Сауль Альварес
31 — Эррол Спенс
32 — Тайсон Фьюри
33 — Теренс Кроуфорд
34 — Александр Усик
35 — Деонтей Уайлдер
36 — Майрис Бриедис
37 — Сергей Ковалев
38 — Геннадий Головкин
39 — Кубрат Пулев
Старше 40 — Александр Поветкин.