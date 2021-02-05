Геннадий Головкин возглавил необычный рейтинг

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обозреватель бокса Джим Карас в своем Twitter представил общественности любопытный рейтинг, в одной из категорий которого первое место занял чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и IBO казахстанский боксер Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Список составлен по данным авторитетного сайта BoxRec и показывает бойцов с наивысшим рейтингом в каждом из возрастов. Полностью перечень выглядит так:

До 20 лет — Хесус Алехандро Рамос

20 — Габриэль Флорес

21 — Мусаши Мори

22 — Дэвин Хэйни

23 — Теофимо Лопес

24 — Хайме Мунгия

25 — Эриксон Лубин

26 — Джервонта Дэвис

27 — Наоя Иноуэ

28 — Хосе Рамирес

29 — Мигель Берчельт

30 — Сауль Альварес

31 — Эррол Спенс

32 — Тайсон Фьюри

33 — Теренс Кроуфорд

34 — Александр Усик

35 — Деонтей Уайлдер

36 — Майрис Бриедис

37 — Сергей Ковалев

38 — Геннадий Головкин

39 — Кубрат Пулев

Старше 40 — Александр Поветкин.



