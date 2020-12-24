Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Геннадий Головкин вошел в десятку лучших рейтинга P4P от ESPN

Редактор:  
Гульмира Байзакова
24 Декабря 2020, 07:49
Геннадий Головкин вошел в десятку лучших рейтинга P4P от ESPN

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Редакция спортивного канала ESPN опубликовала свой рейтинг лучших боксеров в категории pound-for-pound, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

На своем сайте ESPN выложили обновленный рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовой категории. В данном рейтинге чемпион мира IBF/IBO в среднем весе, казахстанский боксер Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) удержался в десятке лучших и разделил последнюю строчку с американским обладателем титулов WBA Джервонтой Дэвисом (24-0, 23 KO).

Рейтинг P4P от ESPN выглядит следующим образом:
1. Теренс Кроуфорд
2. Сауль Альварес
3. Наоя Иноуэ
4. Эррол Спенс-младший
5. Теофимо Лопес
6. Тайсон Фьюри
7. Василий Ломаченко
8. Александр Усик
9. Хуан Франсиско Эстрада
10. Геннадий Головкин
10. Джервонта Дэвис.


Фото: vk.com/ggolovkin

Спорт   Головкин  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Глава Минздрава прокомментировала возможность возврата казахстанцам 50% их взносов в ОСМС
Глава Минздрава прокомментировала возможность возврата казахстанцам 50% их взносов в ОСМС
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Казахстанская шахматистка Алуа Нурманова обыграла чемпионку мира из Китая
Казахстанская шахматистка Алуа Нурманова обыграла чемпионку мира из Китая
Необычная выставка свадебных платьев прошла в Астане
Необычная выставка свадебных платьев прошла в Астане
«Астана» объявила состав на французскую многодневку
«Астана» объявила состав на французскую многодневку