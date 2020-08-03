Геннадий Головкин включен в рейтинг боксеров P4P

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Представлен рейтинг лучших боксёров вне зависимости от весовой категории по версии портала BoxRec. Об этом передает МИА «Казинформ« со ссылкой на Sports.kz/

За прошедший месяц первая десятка не претерпела каких-либо изменений и все боксеры сохранили за собой свои прежние позиции.

Рейтинг боксёров pound-for-pound по версии BoxRec:

1. Сауль Альварес (Мексика);

2. Тайсон Фьюри (Великобритания);

3. Эррол Спенс-младший (США);

4. Геннадий Головкин (Казахстан);

5. Деонтей Уайлдер (США);

6. Теренс Кроуфорд (США);

7. Мэнни Пакьяо (Филиппины);

8. Энтони Джошуа (Великобритания);

9. Василий Ломаченко (Украина);

10. Сергей Ковалев (Россия).





