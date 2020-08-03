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Геннадий Головкин включен в рейтинг боксеров P4P

Редактор:  
Гульмира Байзакова
3 Августа 2020, 02:38
Геннадий Головкин включен в рейтинг боксеров P4P

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Представлен рейтинг лучших боксёров вне зависимости от весовой категории по версии портала BoxRec. Об этом передает МИА «Казинформ« со ссылкой на Sports.kz/

За прошедший месяц первая десятка не претерпела каких-либо изменений и все боксеры сохранили за собой свои прежние позиции.

Рейтинг боксёров pound-for-pound по версии BoxRec:
1. Сауль Альварес (Мексика);
2. Тайсон Фьюри (Великобритания);
3. Эррол Спенс-младший (США);
4. Геннадий Головкин (Казахстан);
5. Деонтей Уайлдер (США);
6. Теренс Кроуфорд (США);
7. Мэнни Пакьяо (Филиппины);
8. Энтони Джошуа (Великобритания);
9. Василий Ломаченко (Украина);
10. Сергей Ковалев (Россия).



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