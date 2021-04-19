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Геннадий Головкин ведет переговоры о знаковом бое с чемпионом мира

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
19 Апреля 2021, 06:37
Геннадий Головкин ведет переговоры о знаковом бое с чемпионом мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) всерьез планирует на конец года мегафайт с японцем Риотой Муратой (16-2, 13 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Сначала о планах провести подобный бой рассказал корреспондент DAZN Крис Мэнникс: «Согласно источникам, представители Головкина и Мураты обсудили проведение объединительного боя в Японии. Переговоры касались декабря, кануна Нового года и большого боксерского дня для Японии».

Затем эту же информацию подтвердил со-промоутер Головкина Эдди Хирн: «Геннадий планирует бой с Муратой на 31 декабря». Также Хирн выразил надежду, что перед этим боем Головкин проведет еще один объединительный поединок в среднем весе — против американца Деметриуса Андраде (30-0, 18 КО).

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