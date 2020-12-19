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Геннадий Головкин установил свой новый рекорд

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
19 Декабря 2020, 08:35
Геннадий Головкин установил свой новый рекорд

ГОЛЛИВУД. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) нокаутировал поляка Камила Шеремету (21-1, 5 КО) и вместе с тем добился уникального достижения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Для 38-летнего Головкина это была уже 21-я успешная защита титулов чемпиона мира в среднем весе (в бою с Шереметой Геннадий успешно защитил пояса IBF и IBO), что является новым рекордом дивизиона. Ранее Головкин делил лидерство по количеству защит в среднем весе с легендарным американским чемпионом Бернардом Хопкинсом (55-8-2, 32 КО) — по 20.

Свою первую титульную защиту Геннадий Головкин провел 17 июня 2011 года, защитив пояс «регулярного» чемпиона WBA в поединке с Кассимом Оумой (29-14-1, 18 КО) — тот бой Головкин выиграл техническим нокаутом в десятом раунде.


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