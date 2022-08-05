Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Геннадий Головкин собрался провести бой в Казахстане
5 Августа 2022 11:00

Геннадий Головкин собрался провести бой в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Объединенный чемпион мира в среднем весе из Казахстана Геннадий Головкин признался, что у него в планах есть проведение боя в родной стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В интервью Compas On The Beat Геннадий ответил, что не планирует завершать карьеру боксера после третьего боя с Саулем «Канело» Альваресом 17 сентября, а хочет перед выходом на пенсию устроить большое шоу для казахстанских болельщиков.

«(...) у меня есть большие планы на будущее, с кем боксировать, как боксировать и где боксировать. У меня есть мой любимый Казахстан, где, я считаю, что я должен отбоксировать, мне надо отбоксировать, так что у меня большие планы», — заявил GGG.
За свою профи-карьеру Геннадий лишь однажды дрался в Казахстане — 16 декабря 2010 года в Астане он победил нокаутом колумбийца Нильсона Тапиа.


Фото: sports.kz




Новости по теме
Аида Сатыбалдинова проиграла бой за титул WBC
Казахстанские таеквондисты завоевали еще две медали на ЧМ среди юниоров
Головкин раскрыл секрет своей популярности и «мексиканского стиля»
Читайте также
Аида Сатыбалдинова проиграла бой за титул WBC
Казахстанские таеквондисты завоевали еще две медали на ЧМ среди юниоров
Головкин раскрыл секрет своей популярности и «мексиканского стиля»
Главный тренер «Кызыл-Жара» сообщил о планах на второй матч против АПОЭЛа
«Кызыл-Жар» уступил АПОЭЛу в Лиге конференций
«Тобол» проиграл «Зриньски» в матче Лиги конференций
Казахстанский дзюдоист Магжан Шамшадин завоевал «бронзу» ЧА-2022
Казахстан выиграл еще одну «бронзу» домашнего ЧА-2022 по дзюдо
Популярное
1 Назначен заместитель прокурора Атырауской области
2 Назначен исполняющий обязанности начальника полиции Улытауской области
3 Ушел в отставку замакима Атырауской области
4 Новый рейс по маршруту Нур-Султан - Чэнду будет запущен в августе
5 Новых руководителей представили личному составу ДЧС Абайской области

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Акимы получили реальную возможность улучшить жизнь людей на местах
Санат Кушкумбаев
Саудовская сторона с интересом восприняла планы Казахстана
Архив