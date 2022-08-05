5 Августа 2022 11:00

Геннадий Головкин собрался провести бой в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Объединенный чемпион мира в среднем весе из Казахстана Геннадий Головкин признался, что у него в планах есть проведение боя в родной стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В интервью Compas On The Beat Геннадий ответил, что не планирует завершать карьеру боксера после третьего боя с Саулем «Канело» Альваресом 17 сентября, а хочет перед выходом на пенсию устроить большое шоу для казахстанских болельщиков.

«(...) у меня есть большие планы на будущее, с кем боксировать, как боксировать и где боксировать. У меня есть мой любимый Казахстан, где, я считаю, что я должен отбоксировать, мне надо отбоксировать, так что у меня большие планы», — заявил GGG.

За свою профи-карьеру Геннадий лишь однажды дрался в Казахстане — 16 декабря 2010 года в Астане он победил нокаутом колумбийца Нильсона Тапиа.

Фото: sports.kz







