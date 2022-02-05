+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -13 °С
Алматы: -3 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Геннадий Головкин сделал заявление о проведении боя в Казахстане

5 Февраля 2022 16:27
Поделиться:
Геннадий Головкин сделал заявление о проведении боя в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) сказал, что открыт для проведения боев в различных странах, включая Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Новости по теме
Дмитрий Рейхерд вышел в финал Олимпиады в могуле со второй попытки
Голландская конькобежка Схаутен победила с олимпийским рекордом на дистанции 3000 м «Летающий лыжник» Данил Васильев прокомментировал свое выступление в квалификации ОИ-2022 Первой олимпийской чемпионкой в Пекине стала норвежка Тереза Йохауг

В беседе с британским Sky Sports Геннадий вспомнил свой бой в Соединенном Королевстве — тогда в 2016 году в Лондоне GGG нокаутировал местного экс-чемпиона мира Келла Брука. Головкин отметил, что с удовольствием бы вернулся на Туманный Альбион, если бы ему поступило достойное предложение.

«Я помню свой приезд в Великобританию. Мне очень понравился тот бой, было здорово. Это был увлекательный поединок. Я не ограничиваю себя какой-то конкретной страной. Все зависит от многих факторов. Я уверен, что условия, предложенные для боя в США или в моем родном Казахстане, не будут ни в чем уступать предложениям из Великобритании. Давайте будем реалистами», - ответил боксер.

Ожидается, что следующим соперником Геннадия Головкина станет обладатель титула WBA Super Риота Мурата (16-2, 13 КО). Бой запланирован на эту весну в Японии, однако точная дата пока неизвестна.


Подписывайтесь на наш канал:

#СМИ   #Спорт   #Головкин   #Бокс  
Поделиться:
Новости по теме
Дмитрий Рейхерд вышел в финал Олимпиады в могуле со второй попытки
Голландская конькобежка Схаутен победила с олимпийским рекордом на дистанции 3000 м
«Летающий лыжник» Данил Васильев прокомментировал свое выступление в квалификации ОИ-2022
Первой олимпийской чемпионкой в Пекине стала норвежка Тереза Йохауг
Популярное
1 Департамент полиции Туркестанской области возглавил Мурат Кабденов
2 Участники разграбления аэропорта Алматы пытались сбыть оружие
3 О проверках по недозволенным методам следствия рассказали в МВД РК
4 Ерболат Досаев встретился с инвесторами Международного аэропорта Алматы
5 Самая дешевая говядина по Казахстану продается в Таразе
6 Нужно изменить отношение населения к сотрудникам правоохранительных органов - ветеран полиции
Читайте также
Казахстанские «летающие лыжники» прошли квалификацию на Олимпиаде в Пекине
Национальное информационное агентство Узбекистана отмечает 30-летний юбилей
Департамент полиции Туркестанской области возглавил Мурат Кабденов
Участники разграбления аэропорта Алматы пытались сбыть оружие
О проверках по недозволенным методам следствия рассказали в МВД РК
Ерболат Досаев встретился с инвесторами Международного аэропорта Алматы
Самая дешевая говядина по Казахстану продается в Таразе
Нужно изменить отношение населения к сотрудникам правоохранительных органов - ветеран полиции
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив