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Геннадий Головкин сделал признание о влиянии бокса на его жизнь

Редактор:  
Ринат Дусумов
5 Сентября 2022, 16:29
Геннадий Головкин сделал признание о влиянии бокса на его жизнь

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA Super, IBF и IBO Геннадий Головкин сообщил, чему научил его бокс и как длительное пребывание в этом виде спорта сказалось на формировании его личности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Об этом Геннадий сказал в разговоре с публицистом Гордоном Марино в преддверии своего третьего боя с Саулем «Канело» Альваресом , который пройдет 17 сентября в Лас-Вегасе.

«GGG занимается боксом на протяжении 30 лет. Я спросил его, как этот вид спорта повлиял на его характер. Он ответил: «Бокс сделал меня более смелым, более готовым идти на риск, более реалистичным в отношении жизненных взлетов и падений и более стойким. Ты должен уметь принимать удары как на ринге, так и за его пределами», — передает слова Геннадия Марино.

Фото: sports.kz






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