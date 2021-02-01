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Геннадий Головкин сделал откровенное признание

Редактор:  
Ринат Дусумов
1 Февраля 2021, 07:29
Геннадий Головкин сделал откровенное признание

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) рассказал, как раньше относился к своим оппонентам в ринге, сообщает Sports.kz.

«Мне всегда хотелось раздавить соперника, где-то даже его уничтожить, а не поиграть с ним в шашки или пятнашки, как некоторые боксеры говорят. Хотелось просто взять и съесть его», — цитирует Головкина DAZN.

Добавим, Геннадий Головкин смог завершить досрочно 36 боев из 43-х. Его процент нокаутов — 83,72%. Сейчас 38-летний казахстанец владеет поясами чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO, а раньше ему также принадлежали пояса WBA Super и WBC.


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