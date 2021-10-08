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    12:16, 08 Октябрь 2021 | GMT +6

    Геннадий Головкин сделал долгожданное заявление

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чемпион мира IBF/IBO в среднем весе из Казахстана Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) приступил к подготовке к возвращению на ринг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    На очередной публикации в Instagram Головкина можно увидеть в компании его команды — тренера по физподготовке Кристофера Камачо, брата Максима и проспекта-суперсредневеса Али Ахмедова. Фотографии сопровождаются подписью: «Здорово вернуться в тренировочный лагерь. Рад всех видеть в добром здравии».

    Ожидается, что следующий бой GGG состоится в конце декабря в Японии, а соперником станет местный чемпион мира WBA Super в средней категории Риота Мурата. Этот бой станет для Геннадия первым с декабря 2020 года.


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