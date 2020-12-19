Геннадий Головкин проявил несгибаемую волю - Актоты Раимкулова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр культуры и спорта Актоты Раимкулова поздравила Геннадия Головкина с победой над Камилом Шереметой, отметив высокие профессиональные качества казахстанского боксёра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ведомства.

Геннадий Головкин, проводивший рекордную, 21-ю защиту своих титулов чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO, выиграл у претендента из Польши. Поединок завершился досрочно после седьмого раунда. Команда Шереметы отказалась от продолжения поединка.

- От имени Министерства культуры и спорта РК и от себя лично хочу поздравить Вас с очередной заслуженной победой на профессиональном боксерском ринге! Казахстанский народ не сомневался в вашей победе. В бою с поляком Камилом Шереметой вы проявили бойцовские качества и несгибаемую волю и доказали всем, что казахстанская школа бокса является одной из лучших в мире. Благодаря Вам и вашим достижениям у Казахстана есть своя плеяда подрастающих профессиональных боксеров. Желаю Вам крепкого здоровья, семейного благополучия и новых побед!,- говорится в поздравлении.

Отметим, что после этого поединка Геннадий Головкин побил рекорд легендарного Бернарда Хопкинса.

Напомним, ранее Геннадий Головкин поздравил казахстанцев с Днем независимости и поблагодарил за поддержку.