Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Геннадий Головкин проведёт добровольную защиту титула: названы дата и соперник

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
8 Мая 2021, 08:32
Геннадий Головкин проведёт добровольную защиту титула: названы дата и соперник

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чемпион мира по версии IBF из Казахстана Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) не отказывается от декабрьского объединительного боя с суперчемпионом WBA японцем Риотой Муратой (16-2, 13 КО), но сперва планирует провести добровольную защиту титула, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

По данным бразильского сайта Uol.com , легенда даст бой призёру Олимпийских игр 2012 года (Лондон, Великобритания) непобеждённому на профессиональном ринге бразильцу Эскиве Фалькао (28-0, 20 КО), 5-му номеру рейтинга IBF.

По данным ресурса, бой состоится в августе, но точной даты пока что нет.

Фалькао сотрудничает с промоутером Бобом Арумом (Top Rank), выступает на телеканале ESPN, Головкин — с Эдди Хирном (Matchroom Boxing) на стриминге DAZN.

Ранее промоутеры не единожды успешно сотрудничали, обмениваясь бойцами. Не исключено, что Арум отпустит Фалькао, ведь бразилец не является топ-активом компании, а в случае успеха (в том числе, если просто даст бой легенде) его рыночная стоимость значительно повысится.

Интересно, что на любительском ринге Фалькао дважды дрался с Муратой, оба раза ему проиграл, в том числе и в финале ОИ-2012.

Напомним, Геннадий Головкин всерьез планирует на конец года мегафайт с японцем Риотой Муратой.

Спорт   Головкин  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Глава Минздрава прокомментировала возможность возврата казахстанцам 50% их взносов в ОСМС
Глава Минздрава прокомментировала возможность возврата казахстанцам 50% их взносов в ОСМС
Казахстанская шахматистка Алуа Нурманова обыграла чемпионку мира из Китая
Казахстанская шахматистка Алуа Нурманова обыграла чемпионку мира из Китая
Необычная выставка свадебных платьев прошла в Астане
Необычная выставка свадебных платьев прошла в Астане
«Астана» объявила состав на французскую многодневку
«Астана» объявила состав на французскую многодневку