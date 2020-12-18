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Геннадий Головкин прошел взвешивание перед боем за титулы IBF и IBO

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
18 Декабря 2020, 00:07
Геннадий Головкин прошел взвешивание перед боем за титулы IBF и IBO

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) и поляк Камил Шеремета (21-0, 5 КО) прошли обязательную процедуру взвешивания перед боем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Головкин показал на весах 159,2 фунта (72,21 килограмма), Шеремета — 159 фунтов (72,12 килограмма). Таким образом, оба боксера успешно уложились в лимит среднего веса. Напомним, этот поединок будет титульным: Головкин поставит на кон свои пояса чемпиона мира по версиям IBF и IBO.

Бой Головкин — Шеремета состоится утром в субботу, 19 декабря. Он пройдет в Голливуде (США, штат Флорида). Точное время начала боя ранее сообщалось. Изначально этот бой должен был состояться еще в феврале, однако несколько раз переносился по разным причинам, включая пандемию коронавируса.

Ранее сообщалось, что телеканалы «Qazaqstan» и «Qazsport» покажут поединок Головкин-Шеремета в прямом эфире.


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