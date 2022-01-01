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Геннадий Головкин пожелал счастливого Нового года соотечественникам
1 Января 2022 01:13
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Геннадий Головкин поздравил своих соотечественников с Новым годом, передает МИА «Казинформ».
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Геннадий Головкин опубликовал поздравление на своей странице в сети Instagram.
«Жаңа жыл құтты болсын! Счастливого Нового года! Happy New Year!», — написал Геннадий Головкин.
Напомним, Геннадий Головкин является чемпионом мира в среднем весе по версиям IBF и IBO. В этом году 39-летний казахстанец не провел ни одного боя: в конце декабря он должен был встретиться с японским боксером Риотой Муратой у него на родине, однако этот поединок сорвался из-за решения местных властей запретить въезд в страну для иностранцев, чтобы не допустить распространения «Омикрон»-штамма коронавируса.
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