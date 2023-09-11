АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Всемирно известный казахстанский боксер Геннадий Головкин поздравил сборную Казахстана по футболу с победой, передает МИА «Казинформ».

«Поздравляю с важной победой сборную Казахстана и всех земляков! Алға, Қазақстан!» - написал Геннадий Головкин в Instagram. Он также опубликовал фотографии с Главой государства Касым-Жомартом Токаевым.





Как сообщалось, сборная Казахстана по футболу одержала победу в матче квалификации к ЕВРО-2024 над командой Северной Ирландии.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев и казахстанский боксер Геннадий Головкин присутствовали на матче в Астане.