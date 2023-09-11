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    23:00, 10 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Геннадий Головкин поздравил сборную Казахстана по футболу с победой

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Всемирно известный казахстанский боксер Геннадий Головкин поздравил сборную Казахстана по футболу с победой, передает МИА «Казинформ».

    «Поздравляю с важной победой сборную Казахстана и всех земляков! Алға, Қазақстан!» - написал Геннадий Головкин в Instagram. Он также опубликовал фотографии с Главой государства Касым-Жомартом Токаевым.


    Как сообщалось, сборная Казахстана по футболу одержала победу в матче квалификации к ЕВРО-2024 над командой Северной Ирландии.

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев и казахстанский боксер Геннадий Головкин присутствовали на матче в Астане.


    Теги:
    Спорт Футбол Головкин Астана
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